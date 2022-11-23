В России запретят увеличивать губы и отказываться от прививок

В Государственной думе планируют запретить корректировать внешность с помощью медицинских вмешательств. Спокойно: речь только о несовершеннолетних. Сейчас по закону увеличить губы или заострить скулы можно с 16 лет. Возраст хотят повысить до 18.

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Также группа депутатов хочет запретить несовершеннолетним самостоятельно отказываться от прививок. Соответствующие поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» за 1998 год уже подготовлены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Таким образом, Госдума хочет запретить подросткам по собственной воле вступать в ряды антипрививочников.