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10 часов назад

В России запретят увеличивать губы и отказываться от прививок: кого это коснется

Super.ruиещё 1

В Государственной думе планируют запретить корректировать внешность с помощью медицинских вмешательств. Спокойно: речь только о несовершеннолетних. Сейчас по закону увеличить губы или заострить скулы можно с 16 лет. Возраст хотят повысить до 18.

В России запретят увеличивать губы и отказываться от прививок
Фото: Super.ruSuper.ru

Также группа депутатов хочет запретить несовершеннолетним самостоятельно отказываться от прививок. Соответствующие поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» за 1998 год уже подготовлены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Таким образом, Госдума хочет запретить подросткам по собственной воле вступать в ряды антипрививочников.

Так что губы как у Джоли и прочий улучшайзинг скоро будет строго 18+. А там, глядишь, и вовсе не захочется спорить с природой. Как там у взрослых: принятие себя и все такое.

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