Гастроэнтеролог предупредил о вреде гранатового сока

Благодаря современным средствам транспорта в любом крупном городе можно встретить немыслимое еще пару десятилетий назад разнообразие фруктов. Однако употребление некоторых экзотических и не очень плодов способно привести к фатальным последствиям, о которых не предупреждают в магазине. Об этом изданию «Газета.RU» рассказал гастроэнтеролог Сергей Медведко.

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По словам специалиста, наиболее распространенным продуктом, который люди употребляют с железобетонной уверенностью в его полезности, является гранатовый сок. Этот напиток действительно несет в себе несметное количество полезных веществ. Но пить его стоит не всегда.

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Ошибкой будет запивать гранатовым соком лекарства. Для этого в целом лучше всего подходит чистая свежая вода. Но конкретно выжатый из гранатов сок замедляет скорость детоксикации препаратов в печени. Это может сделать бесполезными лекарства, активирующиеся печенью, а то и вовсе усилить риск получить негативный побочный эффект.

Среди более экзотических фруктов Медведко выделяет карамболу — ребристый фрукт желтого цвета, на срезе принимающий форму пятиконечной звезды. Конечно, в этих плодах содержится изрядная доля кальция, фосфора, железа, натрия и калия. Но для людей, страдающих заболеваниями почек, этот фрукт смертельно опасен.

«Карамбола содержит в себе токсин, который выводится почками. Для здорового человека его употребление абсолютно безопасно, но у пациентов, находящихся на диализе, фрукт может вызвать фатальные последствия при употреблении», — предупредил гастроэнтеролог.

Впрочем, Сергей Медведко вносит ограничения и на употребление такого привычного всем овоща, как картошка. Сама по себе она абсолютно безвредна. Но в картофеле практически отсутствует клетчатка. А это значит, что, заедая домашние котлетки картофельным пюре, человек создает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Чтобы нейтрализовать ее, необходимо добавить в рацион некоторое количество богатых клетчаткой овощей.