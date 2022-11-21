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2 часа назад

Эти два признака в ногах могут предсказать инсульт

Ferra.ru

Инсульт считается состоянием, при котором требуется неотложная медицинская помощь. Также он может привести к смерти, поэтому так важно обращать внимание на любые симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте.

Два признака в ногах, которые могут предсказать инсульт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инсульты возникают, когда прекращается кровоснабжение части мозга. И обнаружение любых признаков этого состояния может спасти человеку жизнь.

Кроме того, иногда человек сталкивается с транзиторной ишемической атакой (ТИА). Это означает, что в будущем у него больше шансов на возникновение инсульта. Происходит такая атака, когда временно прерывается кровоснабжение мозга.

Американская ассоциация неврологических хирургов отмечает, что общие признаки транзиторной ишемической атаки исчезают в течение 20 минут. Среди таких симптомов есть два, которые связаны с состоянием ног.

Человек ощущает после ТИА онемение или потерю силы ног. Из типичных признаков такого состояния - временные трудности с собственной речью либо пониманием речи других, потеря зрения либо снижение его чёткости в одном глазу, онемение руки/ноги либо потеря силы в них. Данные симптомы обычно проходят менее чем за 10-20 минут.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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