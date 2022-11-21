Врачи удалили из живота пациента опухоль размером с мяч

В индийском городе Хайдарабад, штат Телангана, врачи удалили левую почку и опухоль размером с футбольный мяч из живота пациента. Об этом сообщает Independent.

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53-летний мужчина перенес операцию в Азиатском институте нефрологии и урологии. Десятикилограммовое новообразование выросло на левой почке и занимало две трети брюшной полости, из-за чего живот раздулся, а кишечник оказался смещен в сторону. Специалистам пришлось удалить не только раковую опухоль, но и пораженную левую почку пациента.

«С большими усилиями мы смогли успешно удалить опухоль. Она была очень крупной, размером с футбольный мяч. Исследования под микроскопом подтвердили, что это было онкологическое новообразование — почечно-клеточная карцинома», — рассказал врач, руководивший операцией.

Двое урологов, которые помогали в осуществлении операции, рассказали, что мужчина долгое время не замечал опухоль, либо игнорировал ее, несмотря на испытываемые боли. «Мы предупредили его, что нельзя игнорировать симптомы. Необходимо регулярное наблюдение», — подчеркнули врачи.

Пациенту не потребовалось дополнительной терапии, так как опухоль не успела распространиться на другие внутренние органы.