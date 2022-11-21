Врачи удалили из живота пациента опухоль размером с мяч

В индийском городе Хайдарабад, штат Телангана, врачи удалили левую почку и опухоль размером с футбольный мяч из живота пациента. Об этом сообщает Independent.
53-летний мужчина перенес операцию в Азиатском институте нефрологии и урологии. Десятикилограммовое новообразование выросло на левой почке и занимало две трети брюшной полости, из-за чего живот раздулся, а кишечник оказался смещен в сторону. Специалистам пришлось удалить не только раковую опухоль, но и пораженную левую почку пациента.
«С большими усилиями мы смогли успешно удалить опухоль. Она была очень крупной, размером с футбольный мяч. Исследования под микроскопом подтвердили, что это было онкологическое новообразование — почечно-клеточная карцинома», — рассказал врач, руководивший операцией.
Двое урологов, которые помогали в осуществлении операции, рассказали, что мужчина долгое время не замечал опухоль, либо игнорировал ее, несмотря на испытываемые боли. «Мы предупредили его, что нельзя игнорировать симптомы. Необходимо регулярное наблюдение», — подчеркнули врачи.
Пациенту не потребовалось дополнительной терапии, так как опухоль не успела распространиться на другие внутренние органы.
Симптомы рака почек часто незаметны до поздних стадий заболевания. Часто этот вид рака находится случайно во время плановых обследований. Симптомы могут включать кровь в моче, боли внизу спины, опухоль в районе почек, повышенную утомляемость и необъяснимую потерю веса.