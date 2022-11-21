Терапевт рассказала, как погода влияет на здоровье

Пасмурная погода поздней осени часто негативно отражается на психологическом и физическом здоровье человека. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

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По словам эксперта, нехватка солнечного света отражается на сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и репродуктивной системах организма. Часто в этот период снижается иммунитет, люди начинают болеть ОРВИ.

Она пояснила, что благодаря солнечному свету в организме человека регулируется выработка таких гормонов, как мелатонин и серотонин. В пасмурные дни у людей повышается сонливость, возникает ощущение усталости.