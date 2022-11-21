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8 часов назад

В желудке девочки нашли клубок волос размером с мяч

Lenta.ruиещё 2

В индийском городе Мумбаи врачи извлекли из желудка девочки клубок волос размером с мяч для регби и весом 1,2 килограмма. Об этом сообщает The Mirror.

В желудке девочки нашли клубок волос размером с мяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девочку, чье имя не сообщается, экстренно госпитализировали после того, как ее начало тошнить сразу после употребления любых напитков или пищи.

Врачи провели пациентке ультразвуковое исследование и нашли у нее в желудке огромный трихобезоар — ком, состоящий из свалявшихся волос. Родители девочки рассказали, что она в течение семи лет ела собственные волосы и обкусывала ногти.

Подобное расстройство известно под названием синдром Рапунцель и чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. Поскольку волосы не перевариваются, они скапливаются в желудке и становятся причиной кишечной боли.

В ходе полуторачасовой хирургической операции врачи удалили клубок волос из желудка пациентки.

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