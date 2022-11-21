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17 часов назад

Стоматолог назвала вредные компоненты зубных паст

Москва24

В некоторых зубных пастах содержатся вещества, способные навредить зубам и полости рта, в их числе фтор, триклозан и некоторые другие. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала стоматолог-терапевт Татьяна Панфилова.

Стоматолог назвала вредные компоненты зубных паст
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Так, триклозан и метронидазол являются веществами, которые борются с бактериями и грибками, однако при частом использовании они уничтожают и полезную микрофлору. То же касается часто встречаемого в пастах фтора.

"Да, он [фтор] защищает зубы от кариеса, но при постоянном применении фтор накапливается в тканях и поражает зубы флюорозом", – пояснила специалист.

Другой вредный компонент – лаурилсульфат натрия, отвечающий за образование пены. Обычно он сильно высушивает слизистую полости рта, поэтому при выборе пасты следует отдать предпочтение той, в составе которой лаурилсаркозинат натрия, хоть она и будет меньше пениться.

Последнее, на что обратила внимание Панфилова, – содержание сахара. В составе пасты не должно быть сорбитов, манитов и цикломатов, провоцирующих кариес. Лучше использовать пасты с ксилитом, заменяющим сахар и препятствующим образованию кариеса.

Новости,Татьяна Панфилова,
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