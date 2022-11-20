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12 часов назад

Близорукость все чаще оказывается врожденной

Мир новостей

По словам специалиста, в мире фиксируется масштабное увеличение количества случаев ранней и даже врожденной близорукости. Офтальмолог подчеркнула, что ситуация с близорукостью в настоящее время совсем плохая, можно даже говорить о «пандемии» миопии. Сейчас это заболевание выявляется во всё более раннем возрасте и нередко оказывается врождённым.

Близорукость все чаще оказывается врожденной
Фото: Мир новостейМир новостей

Шилова отметила, что это происходит из-за развития медицины, которая сейчас позволяет врачам выхаживать сильно недоношенных младенцев с недоразвитой сетчаткой. Она уточнила, что чем больше рождается недоношенных детей, тем больше проблем с близорукостью.

Вера Сергеева.

Новости,Вера Сергеева,
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