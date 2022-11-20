Близорукость все чаще оказывается врожденной

По словам специалиста, в мире фиксируется масштабное увеличение количества случаев ранней и даже врожденной близорукости. Офтальмолог подчеркнула, что ситуация с близорукостью в настоящее время совсем плохая, можно даже говорить о «пандемии» миопии. Сейчас это заболевание выявляется во всё более раннем возрасте и нередко оказывается врождённым.