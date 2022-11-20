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15 часов назад

Российским аптекам разрешат самостоятельно изготавливать лекарства

Москва24иещё 1

Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел доработанную версию законопроекта о предоставлении аптекам права самостоятельно изготавливать некоторые лекарства. Об этом сообщается на сайте парламентского телеканала "Дума.тв".

Российским аптекам разрешат готовить лекарства
Фото: m24.rum24.ru

По словам председателя комитета Леонида Огуля, документ призван возродить в России так называемые производственные аптеки, в которых фармацевты изготавливают в небольших дозировках препараты, предписанные конкретному пациенту.

"И это не только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии. Это в том числе лекарства офф-лейбл, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела", – пояснил парламентарий.

Отмечается, что законопроект был одобрен в первом чтении еще в 2021 году, после чего над ним был проведена серьезная работа. Теперь законопроект рекомендовано рассмотреть во втором чтении. В начале октября Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Позже его подписал президент РФ. Согласно документу, с 2023 по 2026 годы в Москве, Подмосковье и Белгородской области пройдет эксперимент по продаже через интернет рецептурных лекарств, включенных в специальный перечень.

Новости,Леонид Огуль,Госдума,
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