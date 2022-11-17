Москва продолжает внедрение ценностно ориентированного подхода в здравоохранении

В Москве завершена разработка алгоритмов оказания помощи онкологическим больным, так называемых «клиентских путей».

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

«Мы завершили работу по формированию "клиентских путей" для пациентов со злокачественными новообразованиями. Разработка таких маршрутов началась с этапа подозрения на злокачественное новообразование до его подтверждения и принятия решения о тактике лечения. Сейчас "клиентские пути" расширены до этапа пожизненного диспансерного наблюдения — то есть они охватывают все этапы онкопомощи», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Клиентские пути» — это подробное описание каждого этапа диагностики онкологического заболевания (и его последующего лечения при обнаружении). Они включают в себя приемы специалистов, перечень исследований и сроки их исполнения, максимальное время прохождения каждого этапа — диагностики, консилиума, лечения. После лечения пациент попадает на диспансерное наблюдение, для которого также предусмотрен ряд обследований. Этот алгоритм разработан с учетом федеральных клинических рекомендаций.

«Онкологический диагноз — это всегда стресс, поэтому очень важно, чтобы у пациента было понимание, что делать, а также четкое представление о том, какая медицинская помощь ему будет оказана. Эту задачу как раз и решают "клиентские пути", разработанные московским профессиональным онкологическим сообществом», — поделилась Анастасия Ракова.

Внедрением этого алгоритма столичный Департамент здравоохранения сделал еще один шаг в сторону реализации ценностно ориентированного подхода, когда в центре внимания находится пациент — его здоровье, эмоциональное состояние, качество жизни.

Подробнее ознакомиться с «клиентскими путями» можно на сайте.