Доктор-натуропат, нутрициолог Екатерина Новикова заявила, что мужчинам необходимо тщательно следить за своим питанием, чтобы избежать проблем с показателями тестостерона. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Мослентой".

Так, по словам медика, мужчинам нужно есть качественный белок: фермерская говядина и курица, лосось, белок из костного бульона, яйца, бобы, орехи, различные семена.

Кроме этого, в рационе должны присутствовать полезные жиры в виде нерафинированного масла, грецких орехов или миндаля, рыбьего жира.

Сахар, который приводит к дисбалансу всех гормонов, можно заменить темным шоколадом и бананами Также следует сократить количество алкоголя или вовсе исключить его.

"Ежегодно нужно проводить детокс печени – это лучший метод повышения показателя тестостерона", – добавила экспрет.