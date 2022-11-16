Травматолог рассказал, как избежать падений и переломов в гололед

"Во время ходьбы люди отвыкли смотреть под ноги и постоянно отвлекаются на посторонние объекты. Этого достаточно, чтобы не заметить скользкую поверхность и упасть, получив при этом серьезный перелом. Очень опасно во время движения смотреть в телефон, а не на дорогу, по которой перемещаетесь. Уже не лето, и вы даже при падении не сможете выпрямить руки, чтобы избежать травм, потому что держите смартфон".