Уролог напомнил, какие привычки приводят к импотенции

Импотенция может развиться как следствие вредных привычек и некоторых болезней. Об этом в беседе с News.ru заявил врач-уролог Сергей Громов.

Причинами развития мужской несостоятельности могут стать варикозная болезнь вен малого таза и нижних конечностей или сужение стенок артерий, уточнил эксперт. Также, по его словам, это могут способствовать различные опухоли, в том числе доброкачественные, инсульты, рассеянный склероз, алкоголизм.

"Есть еще психогенные причины эректильной дисфункции. Например, негативный первый сексуальный опыт, конфликт в отношениях, определенные сексуальные предпочтения, строгое воспитание и религиозные убеждения", – отметил уролог.

Специалист добавил, что мужчинам стоит аккуратно принимать различные препараты. Так, снотворные и седативные лекарства, гормоны, анаболики и антидепрессанты могут вызвать импотенцию.