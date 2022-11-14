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4 часа назад

Онколог оценил вероятность излечения от рака толстой кишки

Мослента

Вероятность излечения от рака толстой кишки на разных стадиях болезни оценил в разговоре с «Мослентой» заведующий онкологическим отделением №2 (абдоминальной онкологии) Первой онкологической больницы Депздрава Москвы Дмитрий Ерыгин.

Онколог оценил вероятность излечения от рака толстой кишки
Фото: МослентаМослента

«Вероятность вылечить рак толстой кишки есть на всех стадиях заболевания. Даже при четвертой стадии, когда у пациентов есть метастазы, полное излечение возможно. Это небольшая категория пациентов, безусловно, мы должны это понимать», — сказал врач.

По его словам, при третьей и второй стадии процент выздоровевших «достаточно большой». На первой же стадии заболевания шанс полного выздоровления близок у 100 процентам. При этом на вероятность излечения влияет множество различных факторов: размер опухоли, ее расположение, общее состояние пациента, его возраст, наличие и тяжесть хронических заболеваний, а также различные молекулярно-генетические факторы.

По словам врача, статистически значимых различий в заболеваемости у женщин и мужчин нет. Чаще всего выявляются опухоли в возрастной группе 60-75 лет. Внимательное отношение к своему здоровью, регулярные обследования и ранняя диагностика могут стать гарантией на победу в борьбе с раком, напомнил Дмитрий Ерыгин.

Ранее врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев предупредил россиян о связи лишнего веса с раком толстой кишки.

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