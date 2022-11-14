Врач дала советы по борьбе с сонливостью

«У каждого человека своя минимальная норма сна. Однако считается, что один цикл сна равен полутора часам. За каждые 90 минут сменяются все фазы сна. Чтобы высыпаться и начинать день полным сил, продолжительность сна должна быть кратна 1,5. Обычно это 7,5 часов или 9 часов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».