В аптеках России осенью вырос спрос на инсулин

Осенью в аптеках РФ возрос спрос на препараты инсулина, продажи сахароснижающих препаратов в сентябре составили 97,7 тыс. упаковок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование маркетингового агентства DSM Group.

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Выяснилось, что в сентябре было продано на 15% больше препаратов инсулина, чем в августе. В организации "Мегаптека", отметили что за сентябрь-октябрь продажи всех инсулинов в упаковках выросли почти в 2,5 раза, если сравнивать аналогичный период 2021 года.

На востребованность инсулина среди россиян, по данным издания, указывает число октябрьских запросов по слову "инсулин" в "Яндексе". В свою очередь аналитики "Честного знака" установили, что продажи инсулинов за три квартала 2022 года составили 7,6 млн упаковок, что на 55% превышает спрос за тот же период прошлого года.