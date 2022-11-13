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1 час назад

РБК: в аптеках России осенью вырос спрос на инсулин

Газета.Ruиещё 1

Осенью в аптеках РФ возрос спрос на препараты инсулина, продажи сахароснижающих препаратов в сентябре составили 97,7 тыс. упаковок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование маркетингового агентства DSM Group.

В аптеках России осенью вырос спрос на инсулин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Выяснилось, что в сентябре было продано на 15% больше препаратов инсулина, чем в августе. В организации "Мегаптека", отметили что за сентябрь-октябрь продажи всех инсулинов в упаковках выросли почти в 2,5 раза, если сравнивать аналогичный период 2021 года.

На востребованность инсулина среди россиян, по данным издания, указывает число октябрьских запросов по слову "инсулин" в "Яндексе". В свою очередь аналитики "Честного знака" установили, что продажи инсулинов за три квартала 2022 года составили 7,6 млн упаковок, что на 55% превышает спрос за тот же период прошлого года.

При этом в "Честном знаке" уверены, что возросший спрос не приведет к дефициту в России препарата для снижения сахара в организме у диабетиков. Ранее биологи выяснили, что диабет возникает из-за неправильной работы микрофлоры кишечника.

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