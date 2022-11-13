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3 часа назад

Терапевт рассказала о пользе стресса

Lenta.ruиещё 3

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе стресса для организма. Ее слова приводит RT.

Терапевт рассказала о пользе стресса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, стресс является приспособительной реакцией организма, без которой человек не смог бы выжить. Врач сообщила, что при внезапном «изменении внешней среды» организму приходится подключать новые силы.

«Для всех этих ситуаций нужно, чтобы сердце билось очень быстро, перегоняло кровь с максимальной скоростью, легкие работали активно, насыщая кровь кислородом, мышцы сокращались быстро и сильно», — отметила она. Специалист отметила, что все эти реакции и составляют суть стресса.

Терапевт назвала нормальной реакцией отказ от еды при стрессе. По ее словам, один из механизмов стресса заключается в подавлении некоторых функций за счет других.

«Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода», — отметила она.

При этом Чернышова подчеркнула, что дистресс, то есть хронический или часто повторяющийся стресс, не несет в себе полезных свойств.

«Стресс, который помогает выживанию, в целом полезен, но если он возникает часто и не по делу, то это вредно для организма», — пояснила она.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева заявила, что во время простуды не следует увлекаться компрессами и горячими чаями. Лучше пить теплую жидкость, так как горячее провоцирует размножение бактерий и отек. Следует исключить из рациона кислые продукты, в том числе и любимый многими лимон, так как они раздражают воспаленные ткани.

Новости,Ольга Зайцева,
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