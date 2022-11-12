Пересадку печени от умершего 100-летнего донора впервые провели в Италии

Итальянские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке печени от донора, который умер в возрасте старше 100 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр трансплантологии (CNT).
Отмечается, что для операции использовалась печень женщины, которой на момент естественной смерти исполнилось сто лет, десять месяцев и один день. При этом она задолго до этого оформила распоряжение об использовании своих органов для трансплантации нуждающимся в этом пациентам.
Орган был получен на прошлой неделе врачами флорентийской больницы «Сан Джованни ди Дио», а после проведения всех соответствующих медицинских и юридических процедур, пересажен пациенту, который стоял в очереди на трансплантацию в университетской клинике города Пиза.
«На международном уровне не зарегистрированы случаи донорства цельных органов от людей, умерших в возрасте старше ста лет. Были только несколько случаев передачи некоторых тканей, в частности, роговицы», – подчеркнул директор CNT Массимо Кардилло.
Он добавил, что это исключительное событие демонстрирует технические и организационные возможности итальянской трансплантологии, связанные с использованием донорских органов в том числе и весьма пожилых людей.
По данным CNT, до этого самым пожилым донором в Италии была женщина, которая скончалась в конце октября в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев.
Ранее сообщалось, что европейские, индийские и иранские врачи впервые успешно пересадили искусственно выращенную роговицу в глаза 20 слабовидящих людей. Это вернуло или улучшило зрение у всех добровольцев.