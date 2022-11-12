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2 часа назад

Пересадку печени от умершего 100-летнего донора впервые провели в Италии

Мир24

Итальянские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке печени от донора, который умер в возрасте старше 100 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр трансплантологии (CNT).

Пересадку печени от умершего 100-летнего донора впервые провели в Италии
Фото: pxhere.compxhere.com

Отмечается, что для операции использовалась печень женщины, которой на момент естественной смерти исполнилось сто лет, десять месяцев и один день. При этом она задолго до этого оформила распоряжение об использовании своих органов для трансплантации нуждающимся в этом пациентам.

Орган был получен на прошлой неделе врачами флорентийской больницы «Сан Джованни ди Дио», а после проведения всех соответствующих медицинских и юридических процедур, пересажен пациенту, который стоял в очереди на трансплантацию в университетской клинике города Пиза.

«На международном уровне не зарегистрированы случаи донорства цельных органов от людей, умерших в возрасте старше ста лет. Были только несколько случаев передачи некоторых тканей, в частности, роговицы», – подчеркнул директор CNT Массимо Кардилло.

Он добавил, что это исключительное событие демонстрирует технические и организационные возможности итальянской трансплантологии, связанные с использованием донорских органов в том числе и весьма пожилых людей.

По данным CNT, до этого самым пожилым донором в Италии была женщина, которая скончалась в конце октября в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что европейские, индийские и иранские врачи впервые успешно пересадили искусственно выращенную роговицу в глаза 20 слабовидящих людей. Это вернуло или улучшило зрение у всех добровольцев.

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