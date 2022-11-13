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1 час назад

В России собираются дополнить список психотропных и наркотических веществ

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Согласно проекту постановления правительства, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в список предлагают внести некоторые каннабиноиды и анальгетики, а также наркосодержащие растения, такие как Турбина щитковидная (Turbina corymbosa) и Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor).

В России могут дополнить список психотропных и наркотических веществ
Фото: Мир новостейМир новостей

Авторы проекта также предлагают усилить борьбу с употреблением кокаина. Его хотят внести в список веществ, оборот которых запрещен в РФ. В настоящее время он находится в списке средств, оборот которых органичен.

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