Врачи в РФ спасли мужчину с нарушением сердца, которое билось чаще 200 раз в минуту

Пациенту резко стало плохо, когда он находился дома. Головокружение и слабость сменились крайне быстрым биением сердца, из-за чего супруга мужчины сразу вызвала «скорую». Выяснилось, что пульс пациента на тот момент составлял более 200 ударов в минуту.

На место приехала реанимационная бригада скоро помощи подстанции №6 ГБСМП Ростова. Врач-реаниматолог Юрий Доценко и медсестра Елена Папенко выявили у больного желудочковую тахикардию и ввели его в медикаментозный сон. Затем специалисты провели электроимпульсную терапию и доставили мужчину в больницу уже со стабильными показателями давления и ЭКГ. После пройденного курса лечения ростовчанин вернулся домой, сказано в сообщении.