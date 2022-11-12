Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Ростовские врачи спасли мужчину с нарушением сердца, которое билось чаще 200 раз в минуту

Don24.ruиещё 1

Врачи городской больницы скорой медпомощи спасли 65-летнего ростовчанина с серьезным нарушением ритма сердца, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Врачи в РФ спасли мужчину с нарушением сердца, которое билось чаще 200 раз в минуту
Фото: Don24.ruDon24.ru

Пациенту резко стало плохо, когда он находился дома. Головокружение и слабость сменились крайне быстрым биением сердца, из-за чего супруга мужчины сразу вызвала «скорую». Выяснилось, что пульс пациента на тот момент составлял более 200 ударов в минуту.

На место приехала реанимационная бригада скоро помощи подстанции №6 ГБСМП Ростова. Врач-реаниматолог Юрий Доценко и медсестра Елена Папенко выявили у больного желудочковую тахикардию и ввели его в медикаментозный сон. Затем специалисты провели электроимпульсную терапию и доставили мужчину в больницу уже со стабильными показателями давления и ЭКГ. После пройденного курса лечения ростовчанин вернулся домой, сказано в сообщении.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители