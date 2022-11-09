Раскрыты последствия лечения спиртовыми настойками

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова предупредила о последствиях чрезмерного употребления спиртовых настоек лекарственных растений. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам эксперта, привычка лечиться спиртовыми настойками может привести к серьезным последствиям:
"Как бы ни был целебен основной ингредиент, его лечебное действие при чрезмерном употреблении может превратиться в токсическое, отравляющее – особенно при сочетании с алкоголем".
Как объяснила Шевцова, подобные настойки дают дополнительную нагрузку на печень, повреждая ее клетки. Также может запуститься воспалительный процесс, который в дальнейшем приведет к токсическому гепатиту.
Также запрещается лечить спиртовыми настойками детей, поскольку органы не смогут справиться с поступившим в организм спиртом.