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3 часа назад

Врач Шевцова рассказала о последствиях лечения спиртовыми настойками

Мария Иглина

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова предупредила о последствиях чрезмерного употребления спиртовых настоек лекарственных растений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Раскрыты последствия лечения спиртовыми настойками
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, привычка лечиться спиртовыми настойками может привести к серьезным последствиям:

"Как бы ни был целебен основной ингредиент, его лечебное действие при чрезмерном употреблении может превратиться в токсическое, отравляющее – особенно при сочетании с алкоголем".

Как объяснила Шевцова, подобные настойки дают дополнительную нагрузку на печень, повреждая ее клетки. Также может запуститься воспалительный процесс, который в дальнейшем приведет к токсическому гепатиту.

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Также запрещается лечить спиртовыми настойками детей, поскольку органы не смогут справиться с поступившим в организм спиртом.

Ранее хирург назвал однозначные признаки аппендицита.

Новости,Юлия Шевцова,
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