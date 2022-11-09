Стало известно, чем опасен для мужчин просмотр порнофильмов

Казалось бы, фильмы для взрослых в основном смотрят для снятия сексуального напряжения. Только если каждый раз «брать всё в свои руки» наедине с собой, то это очень неприятно аукнется в личной жизни мужчин, предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков. Он рассказал, в каких случаях порно может быть даже опасно для мужской потенции и чем частый просмотр может обернуться.
«Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьёзных сексуальных нарушений, в первую очередь к преждевременному семяизвержению и снижению эректильной функции», — предостерёг доктор в беседе с «Газетой.Ru».
К тому же он очень не советует часто мастурбировать. Самоудовлетворение изо дня в день провоцирует преждевременное семяизвержение.
Кроме того, по словам специалиста, привычка получать сексуальную разрядку может вызвать психогенную эректильную дисфункцию. Если говорить проще: во время обычного секса организм, мягко говоря, не будет в боевой готовности — отвык от парной работы, так сказать.
Ранее «Секрет» рассказывал, что мужскую силу могут отнимать некоторые продукты. Например, стоит отказаться от пива, бекона, сои и чипсов.