Стало известно, чем опасен для мужчин просмотр порнофильмов

Казалось бы, фильмы для взрослых в основном смотрят для снятия сексуального напряжения. Только если каждый раз «брать всё в свои руки» наедине с собой, то это очень неприятно аукнется в личной жизни мужчин, предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков. Он рассказал, в каких случаях порно может быть даже опасно для мужской потенции и чем частый просмотр может обернуться.