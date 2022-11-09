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1 час назад

Лечение COVID-19 обошлось россиянам в 500 млрд. рублей

Passion.ru

Организация Headway Company, занимающаяся мониторингом тендерных закупок в фармацевтической отрасли, посчитала, сколько денег россияне и государственный сектор потратили на лекарства в пандемию. Выяснилось, что в период с января 2020 года по конец сентября 2022 госзаказчики направили на лечение короновирусной инфекции 324,5 млрд. рублей. Оставшуюся сумму потратили сами граждане.

Лечение COVID-19 обошлось россиянам в 500 млрд. рублей
Фото: PassionPassion

В пятерку самых закупаемых препаратов в пандемию вошли четыре отечественных: «Фавипиравир», «Ривароксабан», «Левилимаб» и «Олокизумаб». На один только «Фавипиравир» было затрачено более 43 млрд. рублей. Отметим, что этот препарат был зарегистрирован в России по ускоренной процедуре. Изначально лекарство продвигали как способ борьбы с несезонным гриппом. Он выпускался под брендом Avigan в Японии, но его патентная защита истекла в 2019-м.

Производители лидирующий по продажам лекарств уверены, что в дельнейшем спрос на их продукцию у населения не убавится. В последних версиях протоколов лечения коронавирусной инфекции по-прежнему содержатся препараты с низкой эффективностью или вообще неэффективные. Среди них «Фавипиравир» и «Арбидол». Это означает, что закупки лекарств продолжатся.

Отмечается, что популярность антибиотиков и антибактериальных препаратов среди россиян обусловлена некомпетентностью многих врачей. По просьбе Минздрава они должны были прекратить выписывать пациентам антибиотики в догоспитальном периоде без подтвержденной бактериальной пневмонии, но многие все равно делали это.

Также большое количество россиян пытается заниматься самолечением, поэтому покупает в аптеках популярные лекарства, о которых прочитали в СМИ или Интернете. Это объясняет спрос на препараты на розничном рынке.

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