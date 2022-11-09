Эндокринолог пояснила, каких витаминов не хватает, если сводит ноги

Каких витаминов не хватает человеку, если у него сводит ноги, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

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Спазмы в области мышц ног могут возникать по целому ряд причин. Среди них нарушение кровотока в венах ног; обезвоживание организма; прием некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, подобная проблема может появиться в случае недостатка ряда витаминов и микроэлементов. Так, подобная ситуация может происходить при дефиците кальция, магния, натрия, калия, а также витаминов D и В6.