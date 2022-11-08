Врач-токсиколог назвал продукты для разжижения крови

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупреждает: густая кровь может стать причиной инфаркта, стенокардии и варикоза.

Фото: Родной город Родной город

По словам специалиста, густая кровь намного хуже двигается по сосудам, что создает дополнительную нагрузку на сосуды и сердце.

В связи с этим необходимо правильно питаться и соблюдать водный баланс, сообщает в своем телеграм-канале Михаил Кутушов.

В сутки положено выпивать не менее 30 мл воды на 1 кг веса. При этом важно пить медленно и небольшими глотками. В рационе питания обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Так, необходимыми полезными веществами богаты такие продукты, как мясо курицы и индейки, морская рыба, цитрусовые, фрукты, имбирь, лук, семечки подсолнечника и тыквы, а также корица.

Одним из наиболее действенных средств для разжижения крови, по мнению медика, служит зеленый чай. Также можно употреблять соки, отвары, чаи из малины и черники. Они снижают уровень холестерина и предотвращают появление атеросклероза.