«Скучная картина! Тучи без конца, дождик так и льётся, лужи у крыльца...» Как раз то, что и происходит у многих за окном сейчас. Осень поэтому и не любят. А ещё все вокруг чихают и кашляют — того и гляди что-нибудь нехорошее подхватить можно. О том, какие привычки помогут сохранить здоровье, рассказали специалисты. В числе прочего они посоветовали стирать варежки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы не чихать и не кашлять. Эти привычки помогут не разболеться осенью

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Итак.

Увлажняйте воздух. Сухой воздух, а именно таким он становится с началом отопительного сезона, вредит коже, лёгким и слизистым. Поэтому используйте новомодные гаджеты для климата или просто поставьте рядом с кроватью банку с водой.

Начинайте день с хорошего завтрака. Осенью и зимой важно полноценно завтракать. Кофе с бутербродом не подойдёт. Лучше всего подойдут злаки, фрукты или молочка (другие советы про завтрак — здесь).

Проветривайте. Тепло теплом, а свежий воздух никто не отменял. Поэтому хотя бы проветривайте комнаты, чтобы избавиться от попавших в жильё бактерий и вирусов.

Чаще мойте руки. Ещё не забыли, как это правильно делать, после коронавируса? Вот — снова берите в оборот. После общественных мест, животных, туалета, перед едой, после уборки — ну вы знаете. Так никакая зараза к вам не прицепится.

Не экономьте на свете. Да, это лишние траты, но ведь на улице почти всегда серо или вообще темень. Это поможет не пасть духом и поднимет настроение.

Одевайтесь теплее. Проверяйте прогноз погоды и утепляйтесь соответствующе — уже не май месяц. Хорошая идея — одеваться многослойно: так и теплее, и можно снять, если паритесь. Кстати, не забудьте про шарф.

Пейте витамины. Осенью и зимой хорошо поддержать иммунитет. Но тут лучше без самодеятельности — стоит проконсультироваться с врачом. А вообще и ягоды неплохо помогут.

Пейте чай. О чае можно говорить долго: он и в холодную погоду согреет, и заряд витаминов даст, и сможет взбодрить не хуже кофе. Тут всё зависит от того, из чего вы его приготовите.

Больше движения. Даже если и не хочется, всё равно лучше заставлять себя двигаться чаще. Лежать целый день на диване или сидеть за компьютером не стоит. Старайтесь делать в день не менее 10 000 шагов.