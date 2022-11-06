Врач раскрыл неожиданную пользу мата для сердца

Врач-кардиолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Сергей Васильев рассказал о неожиданной пользе мата для сердца. Его слова приводит Life.
По его мнению, зачастую, то, что люди копят внутри себя, не позволяет высказать лишь хорошее воспитание. В целом, давно известно, что для снижения нервного напряжения неплохо помогают бранные слова.
"Очень полезно, что называется, выпустить пар, ведь лучшая защита — это нападение. Таким образом агрессивное выражение своих позиций показывает, что мы будем защищать себя в том числе методами, не принятыми в приличном обществе", — заявил врач.
Медик рассказал о ряде экспериментов, где одной группе людей разрешали ругаться, а другой запрещали. Оказалось, что мат позволяет снизить уровень гормона стресса, который значительно ухудшает работу сердечно-сосудистой системы.
"Механизм действия брани также в начале своего изучения, однако уже есть эксперименты, что во время использования табуированной лексики уровень кортизола у людей снижается".
Ранее мы писали про продукты для укрепления нервной системы.