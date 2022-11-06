Врач предупредила об опасности веществ в составе питьевой воды

Избыточное количество определенных веществ, как и их дефицит, может сделать питьевую воду опасной для здоровья, рассказала в интервью радио Спутник кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

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Продолжительность жизни человека во многом зависит от качества употребляемой им воды. В частности, состав воды влияет на процессы насыщения клеток питательными веществами и детоксикации, отметила в интервью радио Спутник кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. По ее словам, колодезную или бутилированную воду, которую вы привыкли пить постоянно, стоит отдать на проверку в специальную лабораторию.

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Вода должна содержать элементы, соответствующие физиологическому составу крови. Существуют ГОСТы и стандарты СанПиНа относительно питьевой воды. Если вода будет иметь состав, отличающийся от стандарта, она может быть вредна и даже опасна для здоровья. Речь может идти как о дефиците, так и об избытке тех или иных веществ. Самостоятельно, на глаз, определить, какую воду вы пьете, не получится. Существует много лабораторий, куда можно отдать воду для проверки наличия в ней необходимых элементов или для выявления их избыточного количества. Лучше это делать с бутилированной, а также с колодезной водой, – сказала Римма Мойсенко.

Чрезмерное количество тех или иных веществ в воде может нарушать биохимические процессы в организме, продолжила врач.

Мышьяк, кадмий – тяжелые металлы, которые попадают в воду из поверхностных слоев почвы, например, в колодезную воду. Эта вода при постоянном приеме будет как минимум давать хроническое накопление тяжелых металлов, приводящее к торможению биохимических процессов, протекающих в организме, а как максимум может привести к отравлению тяжелыми металлами. Кремний в воде в избыточном количестве может отрицательно воздействовать на печень, почки, на сосудистую стенку. Избыточное количество йода может оказывать токсическое воздействие на организм, – объяснила Римма Мойсенко.

Вода, содержащая более одного грамма минеральных солей на литр, должна назначаться врачом на определенный период времени, употреблять ее без медицинских показаний нельзя, предупредила она.

С другой стороны, многие люди используют дома специальные установки для очистки, которые лишают воду значительного количества полезных элементов, добавила врач.

Такая вода становится практически дистиллированной (очищенной от минеральных солей, органических веществ и других примесей, – ред.) и при длительном применении может оказаться достаточно опасной для здоровья. Попадая в межклеточное пространство, пустая, дистиллированная вода будет захватывать из клетки такие важные элементы, как калий, кальций, магний, и лишать клетку главных биохимических процессов, которые там протекают. Если вы используете обратный осмос (специализированная система для очистки воды, – ред.), можно также сделать анализ воды, – посоветовала Римма Мойсенко.