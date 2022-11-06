Продеус сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19

О профилактике гриппа напомнил НСН соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!», педиатр-иммунолог Андрей Продеус. Он сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19 и рассказал, что привиться от этих вирусов можно в один день или с интервалом в четыре недели.