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3 часа назад

Соведущий Малышевой сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19

Мослентаиещё 1

О профилактике гриппа напомнил НСН соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!», педиатр-иммунолог Андрей Продеус. Он сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19 и рассказал, что привиться от этих вирусов можно в один день или с интервалом в четыре недели.

Продеус сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19
Фото: МослентаМослента

«В этом году грипп может быть злее, неприятнее. Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают», — заявил врач. По его словам, вакцинироваться от гриппа на сегодняшний день важнее, чем от коронавируса.

Ранее лучшее время для прививки от гриппа назвал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов. По его словам, это сентябрь или октябрь.

Новости,Андрей Продеус,Елена Малышева,
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