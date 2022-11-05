Россиянам посоветовали не налегать на соки и мед

Мнение о том, что соки могут без вреда для здоровья заменить сахар, является ошибочным, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

«Это еще большая концентрация сахара, которая вливается в жидком виде и усваивается еще быстрее, чем тот же сахар, смешанный с жиром. Там вообще нет никакого сдерживающего фактора», – пояснила Соломатина.

По ее словам, заменять сахар медом также надо в меру.

Эксперт назвала более полезные продукты, которые могут заменить сахар: клубника, малина, черника, груша и яблоки. Доктор советует приготовить из перечисленных ягод и фруктов смузи, который будет полезнее, чем сок, и заполнит потребность в сахаре. Кроме того, он будет содержать клетчатку, сообщает «Вечерняя Москва».