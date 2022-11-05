Ученые: из-за курения женщина становится мужеподобной

Ученые рассказали о неожиданных последствиях курения, с которыми может столкнуться женщина. Как заявили шведские биологи, курение блокирует выработку эстрогена, являющегося женским половым гормоном. В результате из-за нехватки эстрогена женщина становится мужеподобной, объявили биологи.

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Выводы основаны на эксперименте, проведенном с участием женщин-добровольцев. Им дали дозу никотина, а затем провели МРТ-обследование.

В результате выяснилось, что после попадания никотина в организм резко сокращается количество ароматазы в таламусе.