Ученые: из-за курения женщина становится мужеподобной

Ученые рассказали о неожиданных последствиях курения, с которыми может столкнуться женщина. Как заявили шведские биологи, курение блокирует выработку эстрогена, являющегося женским половым гормоном. В результате из-за нехватки эстрогена женщина становится мужеподобной, объявили биологи.
Выводы основаны на эксперименте, проведенном с участием женщин-добровольцев. Им дали дозу никотина, а затем провели МРТ-обследование.
В результате выяснилось, что после попадания никотина в организм резко сокращается количество ароматазы в таламусе.
Так ученые впервые напрямую увидели, где вырабатывается фермент, который необходим для синтеза эстрогенов, и получили подтверждение того, что никотин подавляет его образование.