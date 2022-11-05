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4 часа назад

Ученые заявили, что из-за курения меняется гормональный фон женщины, и она становится мужеподобной

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Ученые рассказали о неожиданных последствиях курения, с которыми может столкнуться женщина. Как заявили шведские биологи, курение блокирует выработку эстрогена, являющегося женским половым гормоном. В результате из-за нехватки эстрогена женщина становится мужеподобной, объявили биологи.

Ученые: из-за курения женщина становится мужеподобной
Фото: UnsplashUnsplash

Выводы основаны на эксперименте, проведенном с участием женщин-добровольцев. Им дали дозу никотина, а затем провели МРТ-обследование.

В результате выяснилось, что после попадания никотина в организм резко сокращается количество ароматазы в таламусе.

Так ученые впервые напрямую увидели, где вырабатывается фермент, который необходим для синтеза эстрогенов, и получили подтверждение того, что никотин подавляет его образование.

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