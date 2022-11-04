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2 часа назад

Названы главные опасности чрезмерного потребления воды

Мослента

Чрезмерное потребление воды может привести к опасным последствиям, вплоть до отека мозга. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников и терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс» Артем Меринов.

Названы главные опасности чрезмерного потребления воды
Фото: МослентаМослента

Лубенников рассказал, что постепенное потребление большого количества воды (трех-четырех литров) не навредит самочувствию здорового человека. Однако при большем объеме выпитой жидкости в туалет придется ходить чаще, в том числе и ночью, что может привести к нарушению сна, сказаться на настроении, работоспособности и даже потенции.

Меринов добавил, что большой объем сокращает содержание электролитов в почках из-за чего они перестают нормально функционировать. Это может вызвать появление отеков на руках, ногах и даже на лице. Вода также может снижать концентрацию натрия в крови. Это приводит к тому, что клетки набухают, может начаться тошнота, диарея и головная боль.

«Форсированное потребление больших объемов жидкости за короткий промежуток времени в ряде случаев может привести к отеку головного мозга, нарушению координации тела, потере сознания и даже к смерти», — подчеркнул Лубенников.

Ранее врач-уролог Городской клинической больницы №52 в Москве Тимур Исаев назвал основную опасность долгого воздержания от похода в туалет.

Новости,Тимур Исаев,
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