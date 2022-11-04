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1 час назад

Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов инструмент кардиохирургии

Мир24

Врачи в Ставропольском крае создали инструмент для восстановления проходимости артерий сердца. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Российские врачи создали не имеющий аналогов инструмент кардиохирургии
Фото: Мир24Мир24

«Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии – коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда», – написал глава региона.

Новинка позволит эффективнее сохранять жизнь и здоровье пациентов и повысит доступность высокотехнологичного лечения, отметил Владимиров. Сообщается также, что патент на изобретение получен, один из отечественных изготовителей медоборудования изучает возможность внедрения новинки в производство.

Завотделением рентгенохирургии Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов вели разработку нового инструмента с 2017 года.

Ранее белорусские медики представили инновационные стоматологические разработки на международном форуме в Минске.

Больше интересных фактов о медицине и здоровье можно узнать в новой телевикторине «Осторожно, вирус!» на телеканале «МИР». Ведущий программы Павел Дикан и приглашенный эксперт-врач делятся полезными знаниями, которые могут всем пригодиться в жизни.

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