Российские врачи создали не имеющий аналогов инструмент кардиохирургии

Врачи в Ставропольском крае создали инструмент для восстановления проходимости артерий сердца. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

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«Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии – коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда», – написал глава региона.

Новинка позволит эффективнее сохранять жизнь и здоровье пациентов и повысит доступность высокотехнологичного лечения, отметил Владимиров. Сообщается также, что патент на изобретение получен, один из отечественных изготовителей медоборудования изучает возможность внедрения новинки в производство.

Завотделением рентгенохирургии Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов вели разработку нового инструмента с 2017 года.

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