На Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян

По данным местного Минздрава, заболевший два дня назад вернулся из ОАЭ. Как пишет газета The Daily Mirror, 20-летний мужчина проходит лечение в одной из больниц Коломбо.

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Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдалённых районах, в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Конго.