На Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян

По данным местного Минздрава, заболевший два дня назад вернулся из ОАЭ. Как пишет газета The Daily Mirror, 20-летний мужчина проходит лечение в одной из больниц Коломбо.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдалённых районах, в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Конго.
О росте заболеваемости ранее сообщили 17 государств. Больше всего заразившихся с начала года выявлено в США, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Перу, Колумбии, Мексики и Канаде. Большинство случаев заражения приходится на мужчин в возрасте от 29 до 42 лет.