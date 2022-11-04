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2 часа назад

На Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Говорит Москваиещё 1

По данным местного Минздрава, заболевший два дня назад вернулся из ОАЭ. Как пишет газета The Daily Mirror, 20-летний мужчина проходит лечение в одной из больниц Коломбо.

На Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдалённых районах, в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Конго.

О росте заболеваемости ранее сообщили 17 государств. Больше всего заразившихся с начала года выявлено в США, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Перу, Колумбии, Мексики и Канаде. Большинство случаев заражения приходится на мужчин в возрасте от 29 до 42 лет.

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