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1 час назад

Радиотерапевт Романов рассказал о первых признаках развития онкологии

Мария Иглина

Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал о симптомах, которые указывают на развитие онкологии. Подробностями эксперт поделился в беседе с aif.ru.

Радиотерапевт рассказал о первых признаках развития онкологии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам эксперта, из общих симптомов выделяют потерю массы тела на фоне хорошего аппетита, повышенную утомляемость, продолжительные головные боли и нарушение зрения.

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Также, как отметил Романов, стоит обращать внимание на длительно не заживающие язвочки на слизистых, например, во рту, на щеках. Кроме этого, о развитии онкологии могут сигнализировать увеличенные лимфоузлы.

Ранее невролог раскрыла способ предупредить развитие деменции.

Новости,Денис Романов,
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