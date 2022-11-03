Радиотерапевт рассказал о первых признаках развития онкологии

Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал о симптомах, которые указывают на развитие онкологии. Подробностями эксперт поделился в беседе с aif.ru.

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Так, по словам эксперта, из общих симптомов выделяют потерю массы тела на фоне хорошего аппетита, повышенную утомляемость, продолжительные головные боли и нарушение зрения.

Также, как отметил Романов, стоит обращать внимание на длительно не заживающие язвочки на слизистых, например, во рту, на щеках. Кроме этого, о развитии онкологии могут сигнализировать увеличенные лимфоузлы.