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2 часа назад

Находящаяся семь месяцев в коме женщина родила здорового ребенка

Lenta.ru

23-летняя беременная жительница индийского города Буландшахр попала в аварию и родила здорового ребенка спустя семь месяцев, находясь в коме. Об этом сообщает The Times of India.

Находящаяся в коме женщина родила здорового ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина была на шестой неделе беременности, когда вместе со своим мужем ехала на мотоцикле и попала в аварию. Она была без шлема и получила многочисленные травмы головы. Индианка перенесла пять операций на мозгу, выжила, однако так и не пришла в сознание.

В ходе обследования выяснилось, что ребенок здоров, и муж пострадавшей принял решение сохранить беременность. Он бросил работу, чтобы быть рядом с женой, и в течение семи месяцев ухаживал за ней.

В октябре женщина родила девочку. Она не может кормить ребенка самостоятельно, так как до сих пор находится в бессознательном состоянии, поэтому новорожденную кормят молоком из бутылочки.

«Мне сейчас нечего сказать. Я не знаю, что делать и как дальше жить. Все зашло в тупик», — говорит отец, который сейчас является единственным родителем ребенка.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании потратила миллионы рублей и восемь лет, чтобы забеременеть, но пожалела, что родила ребенка. По ее словам, она не почувствовала прилива любви к сыну после его долгожданного рождения.

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