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3 часа назад

Врач рассказала, чего не хватает организму, когда хочется сладкого

Мира Маркина

Сильная тяга к сладкому может говорить о том, что организму не хватает жизненно важных микроэлементов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева, ее слова передает «Доктор Питер».

Чего не хватает организму, когда хочется сладкого
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

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По словам эксперта, тягой к сладкому организм пытается восполнить дефицит магния и хрома. Эти вещества помогают бороться со стрессом и утомляемостью.

Врач советует пополнять запасы микроэлементов не десертами, а морской рыбой, морепродуктами и бурым рисом. Также при недостатке хрома полезны морковь, говяжья печень, брокколи, свекла, кукуруза.

Ранее диетолог объяснила, почему хочется сладкого ночью.

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