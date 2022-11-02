Чего не хватает организму, когда хочется сладкого

Сильная тяга к сладкому может говорить о том, что организму не хватает жизненно важных микроэлементов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева, ее слова передает «Доктор Питер».
По словам эксперта, тягой к сладкому организм пытается восполнить дефицит магния и хрома. Эти вещества помогают бороться со стрессом и утомляемостью.
Врач советует пополнять запасы микроэлементов не десертами, а морской рыбой, морепродуктами и бурым рисом. Также при недостатке хрома полезны морковь, говяжья печень, брокколи, свекла, кукуруза.