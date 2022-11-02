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3 часа назад

Названы бренды колбасы, в которой больше всего антибиотиков

Мира Маркина

Роскачество провело исследование докторской колбасы среди 40 производителей. В результате были обнаружены образцы, содержащие наибольшее количество антибиотиков, передает teleprogramma.

В какой колбасе больше всего антибиотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Диетолог рассказала о серьезном вреде колбасы для здоровья

По данным экспертов, худшей объявлена докторская колбаса торговой марки «Губернская мясная компания ГМК». В ней обнаружили антибиотик тетрациклиновой группы, сульфаметазин и триметоприм. Концентрация веществ не соответсвует стандарту Роскачества.

Также небезопасными были названы колбасы брендов «Егорьевская», «Атяшево», «Микоян», «Царицыно», «Горин продукт», «Мясокомбинат Новоалександровский» и «Село зеленое».

Ранее были названы марки колбасы, в которых реально есть мясо.

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