В какой колбасе больше всего антибиотиков

Роскачество провело исследование докторской колбасы среди 40 производителей. В результате были обнаружены образцы, содержащие наибольшее количество антибиотиков, передает teleprogramma.

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По данным экспертов, худшей объявлена докторская колбаса торговой марки «Губернская мясная компания ГМК». В ней обнаружили антибиотик тетрациклиновой группы, сульфаметазин и триметоприм. Концентрация веществ не соответсвует стандарту Роскачества.

Также небезопасными были названы колбасы брендов «Егорьевская», «Атяшево», «Микоян», «Царицыно», «Горин продукт», «Мясокомбинат Новоалександровский» и «Село зеленое».