Эндокринолог назвала методы профилактики йододефицита

Эндокринолог Коломенской ЦРБ Ольга Шарова рассказала о методах профилактики йододефицита.

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В беседе с «Радио 1» она заявила, что стоит употреблять продукты с повышенным содержанием йода, например йодированную соль.

Как отметила эксперт, при термической обработке содержание йода уменьшается, поэтому лучше подсолить уже готовую еду.

Кроме того, йод содержится в морской капусте, фейхоа, миндале и грецком орехе.

Также есть препараты, содержащие этот компонент. По словам Шаровой, перед применением лекарственной формы йода нужно проконсультироваться со специалистом.