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2 часа назад

Эндокринолог Шарова рассказала о методах профилактики йододефицита

RT на русском

Эндокринолог Коломенской ЦРБ Ольга Шарова рассказала о методах профилактики йододефицита.

Эндокринолог назвала методы профилактики йододефицита
Фото: WikipediaWikipedia

В беседе с «Радио 1» она заявила, что стоит употреблять продукты с повышенным содержанием йода, например йодированную соль.

Как отметила эксперт, при термической обработке содержание йода уменьшается, поэтому лучше подсолить уже готовую еду.

Кроме того, йод содержится в морской капусте, фейхоа, миндале и грецком орехе.

Также есть препараты, содержащие этот компонент. По словам Шаровой, перед применением лекарственной формы йода нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Новости,Наталья Нефедова,
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