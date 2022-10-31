Врачи обнаружили аномалии в кардиоритмах умершего с сердцем свиньи

В январе сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Однако спустя несколько месяцев американец скончался, при этом сообщалось, что в новом сердце оказался вирус.

Ученые долгое время пытались выяснить причины смерти пациента, и многократно анализировали его прижизненные кардиограммы. Сравнение раскрыло аномалии в кардиоритмах имплантированного сердца, которые ускользнули от внимания ученых во время проведения операции. Команда обнаружила, что три ключевых параметра были значительно выше у трансплантированного сердца, чем аналогичные значения, характерные не только для здоровых органов свиньи, но и для человека. Они оставались аномально высокими на протяжении двух месяцев после операции, что говорит о наличии серьезных сбоев в работе клеточных систем, отвечающих за передачу электрических сигналов внутри сердца.