Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
3 часа назад

Врачи обнаружили аномалии в кардиоритмах умершего американца с сердцем свиньи

Газета.Ruиещё 3

В работе пересаженного человеку свиного сердца выявлены аномалии. Об этом сообщает пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца.

Врачи обнаружили аномалии в кардиоритмах умершего с сердцем свиньи
Фото: EyePress News/ReutersEyePress News/Reuters

В январе сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Однако спустя несколько месяцев американец скончался, при этом сообщалось, что в новом сердце оказался вирус.

Ученые долгое время пытались выяснить причины смерти пациента, и многократно анализировали его прижизненные кардиограммы. Сравнение раскрыло аномалии в кардиоритмах имплантированного сердца, которые ускользнули от внимания ученых во время проведения операции. Команда обнаружила, что три ключевых параметра были значительно выше у трансплантированного сердца, чем аналогичные значения, характерные не только для здоровых органов свиньи, но и для человека. Они оставались аномально высокими на протяжении двух месяцев после операции, что говорит о наличии серьезных сбоев в работе клеточных систем, отвечающих за передачу электрических сигналов внутри сердца.

Медики планируют продолжить изучение этого вопроса, чтобы в будущем ксенотрансплантации стали обыденной операцией при серьезных заболеваниях сердца.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители