Врач объяснил, чем можно заменить добавки йода к пище

Михаил Гинзбург рассказал, что недиагностированный йододефицит у детей может вызвать задержку роста, физического и умственного развития, а у взрослых – повлиять на состоянии щитовидной железы, поскольку при нехватке йода она разрастается, в ней могут появляться узлы, воспаления, формироваться так называемый эндемический зоб.