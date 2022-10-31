Кардиолог назвал главные симптомы гипертонии

«Гипертония — такое состояние у человека, которое может проявляться симптомами, а может и не проявляться вовсе (без жалоб). Всё зависит от того, насколько у человека повышено артериальное давление и насколько чувствительна его нервная система, то есть реагирует ли он слишком эмоционально на всё», — объяснил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».