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3 часа назад

Кардиолог назвал главные симптомы гипертонии

RT на русском

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров перечислил возможные симптомы гипертонии.

Кардиолог назвал главные симптомы гипертонии
Фото: unsplashunsplash

«Гипертония — такое состояние у человека, которое может проявляться симптомами, а может и не проявляться вовсе (без жалоб). Всё зависит от того, насколько у человека повышено артериальное давление и насколько чувствительна его нервная система, то есть реагирует ли он слишком эмоционально на всё», — объяснил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Он отметил, что, как правило, определённая симптоматика всё же есть, но зачастую ей не придают значения.

Так, к основным признакам гипертонии Аскаров отнёс головные боли, звон в ушах, лёгкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, учащённое сердцебиение, утомляемость.

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