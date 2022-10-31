Продеус: Вирус гриппа стал опаснее, чем COVID-19

«Мне кажется, что за коронавирусной историей забываем о важности гриппа. В этом году грипп может быть злее, неприятнее. Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают. Сейчас важнее вакцинироваться от гриппа. Можно даже в один день привиться от гриппа и коронавируса – врачи об этом знают. Просто если сделали одну прививку, к примеру, от гриппа, то нужно подождать 4 недели, чтобы привиться от коронавируса», - пояснил Продеус.