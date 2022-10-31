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3 часа назад

Продеус: Вирус гриппа стал опаснее, чем COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 2

Привиться от коронавируса и гриппа можно в один день, сказал НСН врач-педиатр Андрей Продеус.

Продеус: Вирус гриппа стал опаснее, чем COVID-19
Фото: nsn.fmnsn.fm

Привиться от коронавируса и гриппа можно в один – врачи об этом знают, заявил в пресс-центре НСН врач-педиатр Андрей Продеус. ﻿

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) зарегистрирован перед наступлением осеннего эпидемического подъема заболеваемости в России.

«Мне кажется, что за коронавирусной историей забываем о важности гриппа. В этом году грипп может быть злее, неприятнее. Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают. Сейчас важнее вакцинироваться от гриппа. Можно даже в один день привиться от гриппа и коронавируса – врачи об этом знают. Просто если сделали одну прививку, к примеру, от гриппа, то нужно подождать 4 недели, чтобы привиться от коронавируса», - пояснил Продеус.

Новости,Андрей Продеус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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