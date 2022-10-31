Названы последствия недолеченной простуды

Если человек игнорирует насморк и кашель во время простуды, то в дальнейшем это может привести к развитию более серьезных заболеваний. С какими опасными последствиями есть риск столкнуться, рассказала иммунолог Светлана Маркова.
«Недолеченная простуда может перерасти в ОРВИ, гайморит, бактериальные инфекции, бронхит. Когда мы простудились, организм и так ослаблен, а тут еще и наше поведение – игнорирование насморка и кашля», – приводит объяснение врача издание News.ru.
Маркова добавила, что не обращать внимания на простудную симптоматику по принципу «само пройдет» ни в коем случае нельзя. Особенно это касается возрастных и курящих людей, диабетиков.