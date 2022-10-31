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1 час назад

Названы последствия недолеченной простуды

РИА "ФедералПресс"

Если человек игнорирует насморк и кашель во время простуды, то в дальнейшем это может привести к развитию более серьезных заболеваний. С какими опасными последствиями есть риск столкнуться, рассказала иммунолог Светлана Маркова.

Названы последствия недолеченной простуды
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Недолеченная простуда может перерасти в ОРВИ, гайморит, бактериальные инфекции, бронхит. Когда мы простудились, организм и так ослаблен, а тут еще и наше поведение – игнорирование насморка и кашля», – приводит объяснение врача издание News.ru.

Маркова добавила, что не обращать внимания на простудную симптоматику по принципу «само пройдет» ни в коем случае нельзя. Особенно это касается возрастных и курящих людей, диабетиков.

Новости,Светлана Маркова,
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