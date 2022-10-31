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1 час назад

Врач рассказал, как жизнь в мегаполисе влияет на здоровье

Мира Маркина

Ритм и экология мегаполисов наносят свой отпечаток на здоровье их жителей, утверждает главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. Его слова передает «Мослента».

Как жизнь в мегаполисе влияет на здоровье
Фото: UnsplashUnsplash

Чем болеют жители больших городов: исследование ученых

По словам эксперта, больше всего страдает сердечно-сосудистая система жителей мегаполисов. Фастфуд, ночная жизнь, стресс и неконтролируемые потоки информации, а также снижение физической активности сказываются на работе сердца и сосудов.

Однако врач подчеркнул, что при желании человек все же может найти пути улучшения своего здоровья. В больших городах есть много благоустроенных парков, пешеходных зон и велодорожек.

Ранее были названы города России, в которых комфортно жить зимой.

Новости,Андрей Тяжельников,
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