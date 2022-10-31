Как жизнь в мегаполисе влияет на здоровье

Ритм и экология мегаполисов наносят свой отпечаток на здоровье их жителей, утверждает главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников. Его слова передает «Мослента».

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По словам эксперта, больше всего страдает сердечно-сосудистая система жителей мегаполисов. Фастфуд, ночная жизнь, стресс и неконтролируемые потоки информации, а также снижение физической активности сказываются на работе сердца и сосудов.