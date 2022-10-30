Врачи обнаружили рак легкого у пациента с жалобами на боль в спине

Мужчина обратился в больницу с болью в спине, где врачи обнаружили у него рак легкого, распространившийся на поджелудочную и позвоночник. Медицинский отчет опубликован в журнале IDCases.

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52-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на боли в спине, которые начались примерно через час после тренировки в зале. Пациент был уверен в том, что боли вызваны мышечными спазмами из-за плохой осанки и подъема тяжестей. Мужчина описал боль как тупую и сказал врачам, что она сопровождается болью в груди средней степени тяжести.

Врачи сделали мужчине анализ крови и компьютерную томографию, которая обнаружила у него опухоль в верхней части грудной клетки. Также выяснилось, что у пациента была еще одна небольшая опухоль в верхней части поджелудочной железы. Биопсия легкого подтвердила наличие у мужчины инвазивного рака легкого.