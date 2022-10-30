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55 минут назад

Врачи обнаружили рак легкого у пациента с жалобами на боль в спине из-за плохой осанки

Газета.Ru

Мужчина обратился в больницу с болью в спине, где врачи обнаружили у него рак легкого, распространившийся на поджелудочную и позвоночник. Медицинский отчет опубликован в журнале IDCases.

Врачи обнаружили рак легкого у пациента с жалобами на боль в спине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

52-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на боли в спине, которые начались примерно через час после тренировки в зале. Пациент был уверен в том, что боли вызваны мышечными спазмами из-за плохой осанки и подъема тяжестей. Мужчина описал боль как тупую и сказал врачам, что она сопровождается болью в груди средней степени тяжести.

Врачи сделали мужчине анализ крови и компьютерную томографию, которая обнаружила у него опухоль в верхней части грудной клетки. Также выяснилось, что у пациента была еще одна небольшая опухоль в верхней части поджелудочной железы. Биопсия легкого подтвердила наличие у мужчины инвазивного рака легкого.

Медики пояснили, что рак может вызывать боль в пояснице, когда он распространяется на кости позвоночника, сдавливая при этом спинной мозг или нервы, которые отходят от спинного мозга. Согласно истории болезни, 52-летний мужчина выкуривал 300 пачек сигарет в год. В анамнезе у него также были гипертония, гепатит С, шизофрения и подозрение на хроническую обструктивную болезнь легких. Авторы отчета подчеркивают, что курильщикам важно регулярно проходить скрининг рака легких.

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