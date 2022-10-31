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2 часа назад

Назван напиток, помогающий снизить уровень холестерина

Родной городиещё 2

Апельсиновый сок известен своим укрепляющим иммунитет эффектом. Но напиток обладает и другими полезными свойствами.

Назван напиток, помогающий снизить уровень холестерина
Фото: Родной городРодной город

Новые исследования ученых доказали, что апельсиновый сок положительно влияет на здоровье сердца и сосудов. О результатах их работы пишет журнал Lipids in Health and Disease.

В эксперименте приняли участие 26 женщин и 103 мужчины, которые ежедневно употребляли апельсиновый сок. Ученым удалось установить, что всего два стакана этого сока в день могут помочь снизить уровень холестерина. Все благодаря содержанию таких полезных веществ, как флавоноиды.

Так, у людей с нормальным холестерином регулярное употребление апельсинового сока снизило его уровень на 18% к концу эксперимента. А у людей с высоким уровнем холестерина снижение составило 12%.

Однако ученые признают, что употребление этого напитка не может являться панацеей от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при появлении симптомов различных заболеваний необходимо проконсультироваться со специалистом.

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