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1 час назад

Мясников призвал настороженно относиться к рекомендациям экспертов

Мослента

Настороженно относиться к рекомендациям экспертов в своем Telegram-канале призвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников призвал настороженно относиться к рекомендациям экспертов
Фото: МослентаМослента

«В какое время правильно принимать таблетки от гипертонии? "Утром", говорили врачи десятилетиями. "Вечером", говорили они последние годы, ссылаясь на исследовании, говорящем о важности снижения артериального давления именно в ночное время», — написал в своем блоге эксперт.

По его словам, новое исследование показало, что время приема препаратов от артериального давления не имеет значения, поэтому данные лекарства можно принимать в любое время суток. При этом врач призвал не верить слепо всем рекомендациям, которые дают разные эксперты по разным вопросам, так как все время появляются новые исследования, опровергающие старые догмы.

Ранее Александр Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией.

Новости,Александр Мясников,
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