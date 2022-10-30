Мясников призвал настороженно относиться к рекомендациям экспертов

«В какое время правильно принимать таблетки от гипертонии? "Утром", говорили врачи десятилетиями. "Вечером", говорили они последние годы, ссылаясь на исследовании, говорящем о важности снижения артериального давления именно в ночное время», — написал в своем блоге эксперт.

По его словам, новое исследование показало, что время приема препаратов от артериального давления не имеет значения, поэтому данные лекарства можно принимать в любое время суток. При этом врач призвал не верить слепо всем рекомендациям, которые дают разные эксперты по разным вопросам, так как все время появляются новые исследования, опровергающие старые догмы.