Объяснена разница между ишемическим и геморрагическим инсультами

Также бывает инсульт в виде кровоизлияния в мозг. Когда кровь, которая должна по сосудам притекать к головному мозгу, вышла за пределы этого сосуда ввиду его разрыва и проникла в вещество головного мозга, тем самым разрушив его. Вот два основных вида инсульта, которые называются ишемический, если это тромб внутри сосуда, и геморрагический, или кровоизлияние в мозг, когда кровь вышла за пределы сосуда и сдавила вещество мозга. И тогда наш мозг перестаёт должным образом работать».