Инфекционист оценил опасность голубей-"зомби"

На острове Джерси (Великобритания) был найден новый вирус у голубей. По симптоматике его сравнивают с состоянием зомби: искривление шеи, дрожь в крыльях и потеря координации.

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Известно, что новый вирус способен передаваться человеку. Однако руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Александр Семенов отметил, что опасности нет.