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3 часа назад

Нужно ли оградить своих детей от голубей? Инфекционист оценил новый вирус у птиц

Passion.ruиещё 1

На острове Джерси (Великобритания) был найден новый вирус у голубей. По симптоматике его сравнивают с состоянием зомби: искривление шеи, дрожь в крыльях и потеря координации.

Инфекционист оценил опасность голубей-"зомби"
Фото: Passion.ruPassion.ru

Известно, что новый вирус способен передаваться человеку. Однако руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Александр Семенов отметил, что опасности нет.

По его мнению, болезнь у человека будет протекать в легкой форме. Симптоматика похожа на респираторное заболевание, включая появление конъюнктивита.

Новости,Александр Семенов,
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